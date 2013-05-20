Правильный обед для мужчины

К обеду стоит относиться так же обстоятельно, как и к завтраку. То есть, пропускать прием пищи в середине дня не стоит. Особенно, если ваша работа связана с напряженной умственной деятельностью, пишут зарубежные СМИ.

Обед должен составлять около 35% от объема всей съеденной за день пищи.

Если вам повезло, и рядом с офисом есть хорошее кафе, лучше питаться там. Все-таки супы предпочтительнее любого бутерброда.

В правильном обеде для мужчины не должен присутствовать майонез, жареная еда и жирная. Злоупотребляя этими продуктами при малоактивном образе жизни вы рискуете набрать несколько лишних килограммов.

Если же не повезло, и никакой точки общепита рядом нет, придется готовить еду дома. Речь идет не о бутербродах с колбасой. Некоторые продукты по приготовлению занимают столько же времени, но гораздо полезнее. Например, стейк лосося в микроволновке на максимуме мощности готовится 10-15 минут. Рис варится 20 минут. Так что если у вас есть время на приготовления бутерброда, значит и на быструю готовку более здорового блюда тоже найдется.

В правильном обеде для мужчины должно быть много белков. Так что не жалейте мяса и рыбы для себя любимого.