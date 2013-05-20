Дети из уязвимых групп примут участие в футбольном турнире

Сегодня в 14.00 на столичном стадионе имени Банникова состоится второй всеукраинский футбольный турнир Кубок ЮНИСЕФ среди команд детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, в Украине проживают 8 млн. детей, из которых 165 тыс., - дети с инвалидностью, более 100 тыс. живут или работают на улице, и около 95 тыс. живут в интернатных учреждениях.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Федерацией футбола Украины и Министерством молодежи и спорта организует Кубок ЮНИСЕФ для того, чтобы привлечь внимание общественности к ключевым проблемам защиты прав детей и помочь в реабилитации уязвимых детей через спорт, в частности, через футбол.

Более 100 детей из Одессы, Киева, Николаева, Херсона, Ивано-Франковска, Харькова, Закарпатской и Львовской областей будут принимать участие в турнире. Это дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, дети с ограниченными возможностями, дети из приютов, дети-беженцы, а также дети, которых коснулась проблема ВИЧ.

Детей поздравят вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков и председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

Футболист Александр Шовковский лично наградит победителей и изберет лучшего игрока. Звезды ФК «Маэстро» проведут разминку с детьми перед началом турнира.

Прямая интернет-трансляция события начнется в 14.00 по линком: http://betv.com.ua/online/unicef_football/