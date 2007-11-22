Как пережить магнитную бурю

Освободиться от метеозависимости или уменьшить ее проявление можно так:

Ежедневно выделяйте один-два часа для ходьбы и физических упражнений на свежем воздухе - организм постепенно будет адаптироваться к разным погодным условиям. Одевайтесь "по погоде". Не выходите на прогулку голодными, особенно при холодной погоде. Заниматься спортом лучше начинать в теплое время года, чтобы к наступлению холодов постепенно адаптировать организм к низким температурам.

Если у вас на холоде быстро мерзнут руки и ноги, это свидетельствует о том, что вам нужно укрепить тонус сосудов. Это можно сделать с помощью контрастного душа или местных контрастных ванн.

В осенне-весеннюю пору метеопатам нужно употреблять витамины и микроэлементы.

Если заострились хронические заболевания, обязательно лечитесь.

Следите, чтоб ваше питание было полноценным, с достаточным количеством овощей и фруктов, особенно тех, которые богаты на калий и магний: яблоки, курага, изюмины, бананы, картофель. Гипертоникам необходимо ограничить употребление соли, изъять из рациона жирные и жареные блюда, твердый сыр, острые приправы, алкоголь, какао, кофе, черный шоколад, крепкий черный и зеленый чай. Лучше употреблять травяные чаи из плодов боярышника, калины, травы яснотки, мять, мелис, а еще компоты и свежевыжатые соки.

Гипотоникам можно выпить в первой половине дня одну-две чаши кофе или крепкий черный или зеленый чай с сахаром. От жирных блюд, особенно из свинины, лучше отказаться. Рекомендуется куриное мясо в отваренном виде, домашний и твердый сыр.

Людям пожилого возраста стоит отдыхать в привычной для них климатической зоне. Стоит избегать сильных ветров и летней жары.

Когда плохо чувствуете себя, не перегружайте себя физически и умственно, меньше сидите у телевизора, лучше прогуляйтесь на свежем воздухе или почитайте интересную книгу.

Если во время метеосмен чувствуете неприятные ощущения в области сердца, попейте настойки боярышника, яснотки, валерианы. Микроэлементы и женьшень помогут избежать стресса и усталости (если не страдаете от высокого давления).

Не считайтесь с информацией о возможных магнитных днях. Если не будете знать, что длятся магнитные бури, они меньше на вас будут влиять.