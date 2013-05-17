За 2 года медреформы усилится роль первичного звена

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова надеется, что за два года проведения медицинской реформы усилится роль первичного звена системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Виннице.

«Я надеюсь, что в ближайшие два года то массовое движение по усилению роли первичного звена, которое сначала началось с «пилотов», а в этом году уже расширилось на всю страну, приобретет более сильный характер», - сказала Акимова.

Она отметила, что в пилотных регионах по реформированию системы здравоохранения, а это четыре региона (Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области и Киев - УНИАН), у каждого есть свои особенности и свои интересные наработки.

«Винницкая область показывает интересный опыт в развитии сельской медицины, город Винница показывает, что, несмотря на тонкие болезненные составляющие при модернизации системы здравоохранения, можно находить, когда есть хорошая команда, правильные консенсусы и двигаться вперед», - отметила она.

Первый заместитель главы АПУ также надеется, что другие регионы будут перенимать положительный опыт, в то же время нарабатывая что-то свое.

«Многие регионы, например, в Западной Украине, которые сейчас занимаются, в первую очередь, формированием системы экстренной помощи и модернизацией "первички", я думаю, будут смотреть на опыт пилотных регионов и что-то для себя принимать, что-то вырабатывать свое», - сказала Акимова.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время визита в Винницкую область Акимова ознакомилась с работой амбулатории общей практики семейной медицины в с. Севериновка Жмеринского района и в с. Поселок Тывровского района, а также посетила Центр первичной медицинской помощи № 6 г. Винница.