Тяга к курению заложена в генах?

Ученые из Германии и США, проанализировав гены 4,3 тыс. курящих и некурящих людей, пришли к выводу, что предрасположенность к курению заложена в генах.

Специалисты из университетов Бонна и Гейдельберга совместно с коллегами из Гарвардской медицинской школы в результате исследований получили данные, которые гласят, что генетические изменения приводят к тому, что человек легче и раньше привыкает к сигаретам.

Тяга к никотину на 50-75% обусловлена генетически, и лишь потом она зависит от внешних факторов, таких, как стресс и негативный пример окружающих, сообщают ученые.

Исследователи отмечают, что важнейшую роль в формировании вредной привычки играют 2 гена: при изменениях в гене TPH1 никотиновая зависимость у человека проявляется особенно сильно, и от нее трудно избавиться, а при изменении в гене TPH2 приводят к тому, что человек рано начинает курить.

Как показали исследования, оба этих гена связаны с выработкой гормона серотонина, недостаток которого приводит к развитию депрессий и фобий и считается одной из причин формирования наркотической зависимости от различных веществ.

Корреспондент.net