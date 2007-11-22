Харьковскому медицинскому университету предоставлен статус национального
13:38, 22 ноября 2007Страна
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Указ Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым Харьковскому государственному медицинскому университету предоставлен статус национального.
Текст документа размещен на официальном сайте Президента.
В дальнейшем учебное заведение будет именоваться Харьковский национальный медицинский университет.
Указ издан, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности университета и его весомый вклад в развитие национального образования и науки.
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