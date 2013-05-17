Украинским детям алкоголь продают без проблем

За продажу детям алкоголя предприниматели Киевской области уплатили более 60 тысяч гривень штрафа, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

В частности, в дежурную часть Белоцерковского горотдела милиции обратился отец 13-летней девочки с сообщением о том, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. По заключению врача, который оказывал ребенку медицинскую помощь, у школьницы острая алкогольная интоксикация. В ходе проведения проверки правоохранители установили, что накануне 16-летнему знакомому девочки продали в магазине две бутылки водки, которую они и стали распивать. В результате на отца школьницы, продавца магазина были составлены административные протоколы, на владелицу торговой точки - представление о наложении на нее штрафных санкций и лишении лицензии.

В целом, с начала года правоохранителями было выявлено и задокументировано около 90 фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий. В каждом случае направлены соответствующие документы в региональное управление государственной налоговой службы Украины для решения вопроса об аннулировании лицензии на осуществление продажи алкогольных и табачных изделий, а также применение штрафных санкций к субъектам хозяйственной деятельности. На сегодняшний день без лицензий остались уже 9 предпринимателей. За 4 месяца по аналогичным случаям в государственную казну уплачено штрафов на общую сумму 61 тысяча гривень.