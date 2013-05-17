В Украине дети-сироты не получают даже базового образования

В Украине тысячи детей-сирот не получают даже базового образования.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН «Покинутые дети: что скрывают закрытые двери интернатов».

Директор Ассоциации независимых мониторов Андрей Черноусов отметил, что на сегодняшний день государство не способно обеспечить качественную социализацию и реабилитацию для детей, которые находятся в интернатах, поэтому многие выпускники детских интернатных заведений не могут адаптироваться в обществе, и нередко становятся потенциальными клиентами интернатов для взрослых.

Черноусов отметил, что предоставление социальных услуг детям в Украине возможно лишь в стационарных заведениях - интернатах, поэтому, если ребенок в них нуждается, у него нет альтернативы, где их получить. Из-за этого в интернатах находятся разные категории детей: умственно отсталые, дети с физическими недостатками, дети, которые остались без родительской опеки. При этом, по словам эксперта, им всем предоставляется одинаковый комплекс социальных услуг.

«Впрочем, даже если ребенка устроить в интернат, на выходе он оказывается дезинтегрированным и неадаптированным. У этих детей нет будущого», - заявил Черноусов.

По его словам, существующая сеть интернатов для умственно отсталых демонстрирует псевдозаботу о детях. Детям в некоторых заведениях не предоставляют даже базового образования.

Участники пресс-конференции рассказали историю ромского мальчика Стаса Деметра, судьба которого является ярким примером того, что сегодня происходит в стране.

Координатор проектов БФ «Развитие» Наталия Козырь рассказала, что Стас прожил 17 лет в интернате для умственно отсталых, а когда туда пришла комиссия, оказалось, что он там находится ошибочно, и статус умственно отсталого ребенка с него сняли. При этом она отметила, что детей ромов по большей части автоматически отправляют в интернаты для умственно отсталых. Как результат, парень имеет аттестат Домбоковской школы-интерната об окончании неполной средней школы (9 лет), но не умеет ни читать, ни писать.

По ее словам, по окончании школы ребенок был полностью дезинтегрирован. "Когда Стасу исполнилось 17 лет, его вывезли из Домбоковской школы на территорию Мукачево и оставили", - сказала она. Козырь заметила, что Стасу еще повезло, что ему дали комнату, а многие дети выходят просто на улицу. При этом благотворительной организации, которая взялась опекать ребенка, с определенными трудностями удалось добиться получения документов, в том числе паспорта с пропиской для ребенка.

Сам Стас рассказал, что их никто не учил, а вместо уроков они смотрели телевизор. Также он рассказал, что детей часто били, а за неповиновение отправляли в психушку.

Черноусов отметил, что страшнее всего в этой ситуации, что документально все законно, и привлечь к ответственности виновных очень тяжело. "Все смотрят на бумажки, а не на ребенка", - заметил он. Потому, по его словам, нужны другие механизмы влияния - общественный контроль, желание людей помочь таким детям.

Руководитель программы "Верховенство права" МФ "Возрождение" Роман Романов отметил, что главная цель сегодняшнего мероприятия - это не попытка привлечь кого-то к ответственности, в том числе работников Домбоковской школы, а привлечение внимания общественности. "Я хорошо помню слова директора одного из интернатов: не нужно нам никаких подарков, спонсорской помощи - просто приезжайте, детям главное общение, и это главный подарок, потому что они чувствуют себя там изолированными", - отметил он. Он убежден, если люди из общества будут периодически приходить в подобные места и смотреть, что там происходит - эти места изменятся в лучшую сторону.

В то же время он рассказал, что общественные организации проинформировали Уполномоченного по правам человека о ситуации с Домбоковской школой.