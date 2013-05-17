ВР приняла законопроект о моратории на закрытие медзаведений

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию заведений здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 290 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается мораторий на ликвидацию и реорганизацию заведений здравоохранения и сокращение работников этих заведений.

Его заданием является обеспечение соблюдения конституционного права граждан на здравоохранение независимо от местожительства и предотвращение массовой ликвидации и реорганизации заведений здравоохранения.

Соответствующим законопроектом предлагается ввести мораторий на ликвидацию и реорганизацию заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, который включает:

непосредственную ликвидацию больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе расположенных на территории сельских и поселковых советов) и других медицинских заведений государственной и коммунальной форм собственности;

реорганизацию заведений здравоохранения, что приводит к изменению их главного назначения и/или сокращение количества работников и уменьшение количества койко-мест;

другие формы реорганизации, направленные на закрытие заведений здравоохранения и уменьшение объемов медицинской помощи населению;

сокращение режима работы медицинских заведений.