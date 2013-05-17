Чем порадует погода на выходные

В Украине завтра сохранится жаркая погода, пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 мая будет переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (в южной части местами), лишь ночью в Крыму и большинстве районов западных областей без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, на севере Левобережья до 32°, на побережье морей 20-24°; на высокогорье Карпат ночью 4-9°, днем 11-16°.

В Киевской области завтра пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

В столице также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

17 мая температура воды в Черном море 16-19°, Азовском море 19-23°; в Днепре возле Киева 22°.