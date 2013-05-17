Еда для здоровых глаз

Мы расскажем об основных полезных веществах и продуктах питания, которые их содержат.

"Согласно исследованиям, вещества, полезные для сердечно-сосудистой системы, полезны также и для нашего зрения. Это связано с работой мелких капиляров, поставляющих кислород и другие питательные вещества, - говорит Татьяна Гринева, врач-окулист. - Здоровье этих сосудиков имеет большое значение для здоровья глаз".

Мы, конечно, можем получить все это через витаминные комплексы, но полезные для зреня вещества содержаться и в пищевых продуктах. Каких? Ниже об этом поговорим:

- Аминокислоты - мясо, яйца, молоко, сыр и творог, йогурт, красный перец, лук, чеснок, брюссельская капуста, брокколи, овес, мюсли, проросшая чечевица, зародки пшеницы.

- Биофлавоноиды (защищают глаз от вредного воздействия солнечных лучей) - спаржа, цитрусовые, шелковица, клюква, персики, вишня, яблоки, груши, виноград, красный лук, капуста, шпинат и чеснок.

- Таурин (сохраняет сетчатку глаза) - черный и зеленый чай, яблоки, красный лук, красный виноград, цитрусовые, помидоры брокколи и зелень, мед.

- Каротиноиды (являются антиоксидантами и предотвращают хронические заболевания глаз) - авокадо, черника.

- Лютеин (антиоксидант, защищает глаз от различных внешних повреждений) - кукуруза, капуста, шпинат, зелень (особенно салат).

- Астаксантин (важнейший антиоксидант для глаз) - лосось, креветки, форель.

- Незаменимые жирные кислоты (необходимы для нервной проводимости в сетчатке и для снижения уровня холестерина; работают в организме в качестве топлива для метаболизма и мышечной деятельности) - холодная рыба (сельдь, сардины, анчоусы, тунец, лосось, палтус, скумбрия), семя льна, растительное масло, орехи, яйца, специи (в особенности тмин).

- Хром (помогает предотвратить близорукость и глаукому) - яйца, картофель.

- Альфа-липоевая кислота (поддерживает производство энергии из митохондрий в клетках глаз) - шпинат, брокколи, дрожжи, говядина.

- Витамин Е (обладает антиоксидантным действием) - зародки пшеницы, орехи, растительное масло, зелень, авокадо, спаржа, киви, брокколи, тыква, сладкий батат, манго, помидоры, папайя.

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