Первые овощи - польза или вред?

Сезон перших молодих овочів ставить нас перед дилемою: купити і отримати вітаміни чи відмовитися, захистивши себе від нітратів та решти шкідливого. Tochka.net вирішила розібратися, який вибір зробити найрозумніше.

Нітрати. У ранніх весняних овочах дійсно дуже часто сильно завищений рівень нітратів. Їх використовують для того, щоб прискорити зростання й дозрівання овочів. При цьому нітратів може бути багато не тільки в магазинних овочах, вирощених у теплицях з використанням штучних добрив.

Нітрати можуть викликати отруєння, особливо у маленьких дітей. На щастя, знизити рівень нітратів в овочах досить легко, адже вони добре розчиняються у воді. Отже, щоб очистити овочі від нітратів, ретельно їх помий і замочи у воді на півгодини.

Крім того, в одних частинах рослини накопичується більше нітратів, ніж в інших - від них краще позбутися. Наприклад, у стеблах кропу і петрушки значно більше нітратів, ніж у листі. З капусти крім качана варто видалити великі прожилки, огірки і редиску для більшої безпеки краще очистити від шкірки.

ГМО. Якщо помідор генетично запрограмований бути невеликим, ніякі нітрати не змусять його вирости гігантським. «Як іграшкові» овочі стають такими великими та ідеальними за формою завдяки генетичним мутаціям, нітрати тут ні до чого. Втім, реальних наукових доказів шкоди ГМО поки не існує.

Консерванти. Чого дійсно варто побоюватися - це консервантів. Ними, як правило, обробляють овочі перед транспортуванням, щоб витримали далеку дорогу. Тож краще уникати овочів з далеких країн, тим більше що на полицях зараз уже чимало українських.

Вітаміни. В органічних продуктах, вирощених без використання нітратів і зібраних по сезону, рівно стільки ж вітамінів і мікроелементів, скільки і в «хімічних». Такого висновку дійшли вчені зі Стенфордського університету в США. Так що ранні «нітратні» овочі цілком підійдуть для боротьби з авітамінозом.

Є тільки одна поправка: тепличні овочі дійсно менш поживні, саме через це на смак вони більш «водянисті». У цьому питанні тепличні овочі з магазинів програють домашнім врожаям, як би багато нітратів в останніх не було.

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