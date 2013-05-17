В Саудовской Аравии - атипичная пневмония, лучше не ездить

Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим гражданам без особой надобности воздержаться от поездок в Королевство Саудовской Аравии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИДа, в случае пребывания на территории Королевства пытаться максимально осторожно отнестись к посещению мест, где были зафиксированы случаи заболевания на атипичную пневмонию.

Болезнь обнаружили в ряде провинций страны, однако по большей части - в крупных городах: Эр-Рияд, Джидда и Даммам.

«Министерство здравоохранения Королевства Саудовской Аравии сообщает о выявлении 6 новых случаев заболевания людей на отмеченную болезнь. Всего, начиная с сентября 2012 года, в этой стране на новый вирусо атипичной пневмонии заболели 26 человек, 15 из которых спасти не удалось», - отметили в пресс-службе.