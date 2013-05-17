В Украине планируют оздоровить почти три миллиона детей

В Украине в этом году планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом почти три миллиона детей.

Как сообщает Правительственный портал, об этом шла речь во время селекторного совещания о состоянии подготовки к оздоровлению и отдыху детей в 2013 году, состоявшегося сегодня под председательством вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.

Так, по данным Министерства социальной политики, в текущем году планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом 2 млн. 810 тыс. детей школьного возраста, что составит 70% от общей численности детей школьного возраста в Украине. Из них 37,3% детей пройдут оздоровление, а 62,7% - получат услуги по отдыху. В 20 регионах Украины предусматривается увеличить число оздоровленных детей, а в 4 регионах предоставить оздоровительные услуги на уровне 2012 года. Планируется, что предоставление оздоровительных и услуг по отдыху в летний период будут осуществлять свыше 17 тыс. детских учреждений. В 7 регионах Украины будет возобновлена работа 15 учреждений оздоровления, которые не функционировали в 2012 году.

Во время совещания вице-премьера проинформировали о ходе проверок Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям детских оздоровительных учреждений.

По словам Главного санитарного врача Украины Анатолия Пономаренко, по состоянию на 16 мая СЭС проведено более 2 тыс. проверок детских оздоровительных учреждений, во время которых лишь в 5% были выявлены нарушения. «Оздоровительная кампания начнется 1 июня и подготовительные работы еще ведутся. Предложения СЭС по материально-техническому обеспечению оздоровительных учреждений выполнены на 72%», - отметил он.

В свою очередь, вице-премьер поручил Государственной санитарно-эпидемиологической службе до 1 июня провести все необходимые проверки, руководителям регионов лично контролировать ход подготовки к проведению оздоровительной кампании детей и информировать Кабинет министров.