Чем через большее количество кесаревых расти на проходит женщина, тем больше у нее становится риск возникновения осложнений - отмечается в новом исследовании британских ученых.

Наибольший риск достигается после пятого кесарового сечения, однако он пропорционально возрастает, начиная с первого.

После анализа состояния нескольких сотен женщин, рожавших в различных госпиталях Великобритании, в течение этого года было установлено, что в группе MRCS (группа женщин, подвергавшихся уже пятого кесарева сечения) порядка 18% женщин имели основную акушерскую кровотечение (тяжелая кровотечение при которой пациентка может потерять около 1500 мл крови).

У женщин, которые подвергались кесарева сечения в первый или второй раз риск возникновения аналогичного состояния, составил 0,6%. Кроме того, 17% женщин в группе MRCS медперсонал был вынужден делать переливание крови по сравнению с всего 1% женщин в группе с меньшим количеством кесарева растения;.

Исследование также показало, что женщины в группе MRCS имели в пять раз больший риск преждевременных родов, и на 24% больший риск рождения ребенка до 37-неделе беременности, по сравнению всего с 5% роста аналогичного риска в группе женщин всего с 1 - 2 кесаревым расти на.

В группе MRCS, также в 18% женщин встречался состояние, известное как предлежание плаценты. Также 50% женщин из этой группы, требовало проведения гистерэктомии, а две трети потребовалось проведение интенсивной терапии после родов.

Таким образом, если Вы собираетесь рожать шестого ребенка, и при этом все пять предыдущих появились на свет с помощью кесарева сечения, то Вам следует знать, что риск развития различных осложнений у Вас повышен.

Особых причин для беспокойства при этом нет - перечисленные здесь осложнения не являются наиболее серьезными, из числа тех, которые могут происходить при беременности. При этом по непонятной причине риск осложнений резко возрастает именно после 5-6 родов, проведенных с помощью кесарева сечения.

Если речь идет о 2-4 родах, то риск в целом остается точно таким же, как и при первых двух, только с незначительным ростом.

dytyna.info