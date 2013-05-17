У девочек без отцов – уязвимая психика

Девочки тяжелее переносят развод родителей, чем мальчики. Оставшись без внимания отца в детстве, они подвержены депрессии в подростковом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Бристоля.

В проведенном ими исследовании участвовал 5631 подросток. С помощью специальных опросников эксперты установили связь между ситуаций в семье и психологическим состоянием участников. Выяснилось, что у почти 25% девочек-подростков, которые в раннем детстве остались без отцов, наблюдаются симптомы депрессии (печаль, апатия, чувство неполноценности). Среди юношей таких оказалось 10%. По мнению авторов исследования, лишившись внимания отца, девочки становятся уязвимыми для психических проблем.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что развод родителей может спровоцировать у ребенка аллергию.

likar.info