В Киеве откроется городской центр сердца

Ко дню Святого Николая (19 декабря) откроется Киевский городской центр сердца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, это уникальное медицинское учреждение, аналогов которого нет на территории СНГ. Ежегодно здесь запланировано проводить около 6 тысяч сложных хирургических вмешательств, включая трансплантацию сердца и легких.

Все операционные обустроены по европейским и мировым стандартам, оснащены камерами, которые дадут возможность проводить конференции он-лайн и консультации с врачами любого города или страны. Здесь установлено самое высокое по качеству и комплектации эндоскопическое оборудование, а оборудование отделения рентгенэндоваскулярной хирургии позволяет делать эндоваскулярные операции через бедренные артерии или вены.

Мощность центра - 150 коек, в том числе 110 коек для взрослых (два палатных отделения кардиологии и кардиохирургии) и 40 – для детей.

Здесь будут работать консультативная поликлиника для взрослых и детей с отделением функциональной диагностики, блок из 5-ти операционных, клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория радиоизотопной диагностики, реанимационное отделение, отделение кардиологической ангиографии, рентгеновской и компьютерной диагностики и вертолетная площадка.

Единственным источником финансирования объекта, на построение и обустройство которого затрачено около 643 млн. грн., являются средства из городского бюджета Киева.