Детям до 16 лет запретили развлекаться в ночных заведениях

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о пребывании ребенка в заведениях общественного питания и сфере развлечений в ночное время).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 350 из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом запрещается детям в возрасте до 16 лет с 22.00 до 6.00 находиться в заведениях, в которых проводится деятельность в сфере развлечений, и заведениях общественного питания, если их не сопровождает по крайней мере один из родителей или другой законный представитель ребенка.

Также закон обязывает владельцев и должностных лиц развлекательных заведений и заведений общественного питания принимать меры по недопущению в такие заведения с 22.00 до 6.00 детей до 16 лет, которых не сопровождают родители или другие законные представители, предоставляя им право требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

Нарушение установленного законом порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан – владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.