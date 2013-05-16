Главный гинеколог Центрального госпиталя МВД попался на взятке

Во время получения взятки в размере 3 тыс. грн задержан начальник гинекологического отделения Центрального госпиталя МВД Украины. Об этом News24UA сообщили в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева.

Как отметили в органе надзора, указанные денежные средства врач-гинеколог, который к тому же является майором милиции, требовал у киевлянина за проведение хирургической операции его жене. Правоохранители задержали взяточника "на горячем" в служебном кабинете.

Прокуратурой Шевченковского района г. Киева по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время, по информации прокуратуры, чиновнику сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.