Что делать, если обнаружили на теле клеща

Если обнаружили на теле клеща, нужно позвонить в "скорую". Об этом рассказал врач-инфекционист Игорь Лицевич.

"В мае участились случаи укусов клещей, особенно в Западной Украине, - говорит Игорь Николаевич. - К врачу у нас люди обращаются редко. Как правило, с клещами сами пытаются разобраться. Тело насекомого извлекают пинцетом, а голова клеща остается под кожей и загнивает. Когда место укуса вспухает, люди его пробуют прижечь, мажут спиртом, йодом и зеленкой, ковыряють иглой. В больницу бегут в последний момент. А это неправильно, потому что подвергают себя большой опасности".

По словам врача, позвонив в "скорую", пациент узнает, как лучше избавиться от клеща и которые мази или таблетки можно и нужно употреблять после укуса.

"Если вас укусил клещ, а вы далеко от города, то лучше поскорее обратиться в сельский травмпункт. Хорошо в походы и на отдых в лес брать с собой аптечку. Пинцет, спирт и вата - незаменимы. Пинцетом попробуйте захватить насекомое как можно ближе к хоботку. Не тяните сразу, потому что хоботок оторвется и останется под кожей. Лучше обращать насекомое вокруг оси. Тогда клещ извлекается вместе с хоботком".

Риск заражения инфекцией от клеща возрастает в зависимости от того, насколько долго паразит находиться в контакте с человеком.

"Многие пациенты напуганы. Говорят, во Львове женщина умерла от укуса клеща в голову. За два дня до смерти женщина ездила на пикник. Чтобы доказать факт гибели от клеща, врачи проведут еще несколько экспертиз. После удаления клеща в первые сутки вероятность заразиться от него очень мала. Но на третьи сутки она уже достигает 90-100 процентов".

После удаления клеща место укуса врач советует обработать йодом или спиртом.

"Клеща не спешите выбрасывать. Паразита заверните в салфетку и отнесите на проверку в лабораторию любой инфекционной больницы. Тогда можно убедиться, не заразен ли он и не нужна ли вам немедленная госпитализация и медицинская помощь. Если клещ мог нанести вред вашему здоровью , то в больнице вам обязаны сделать инъекцию от клещевого энцефалита. Этот укол делают не позднее, чем через четыре дня после укуса ".

По словам врача, после контакта с клещом надо недели две следить за самочувствием. Если начинает ломить в суставах или поднялась температура, не стоит медлить. Вызывайте "скорую". Не затягивайте время самолечением.

Лицевич дает советы, как уберечься от клещей во время уборки придомовой территории, работы на огороде, пикника в парке и прогулки в лесу.

"В последнее время клещей стало очень много, - говорит Игорь Николаевич. - В аптеке перед выездом на природу лучше приобрести специальные аэрозоли и кремы, которые отпугивают клещей. Даже в жару лучше набрасывать на себя кофточку с длинными рукавами, а вместо шорт отдайте предпочтение брюкам. На голову надевайте кепку или панамку. После возвращения домой осмотрите свою одежду и тело. Родители должны внимательно осмотреть своих детей. Перед стиркой вещи лучше вытряхнуть".

gazeta.ua