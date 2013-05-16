Болезни сердца и сосудов - причина №1 смертности украинцев

Среди причин смертности в Украине на первом месте находятся болезни системы кровообращения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, современная структура причин смертности населения Украины содержит в себе элементы традиционной и современной структур патологий, в которой высокий уровень смертности от эндогенных заболеваний - болезней системы кровообращения и новообразований - граничит с не менее значимой смертностью от экзогенных причин - внешних причин смерти, болезней органов пищеварения, органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней.

В среднем до 86% всех смертельных случаев в настоящее время в Украине приходится на три основных класса причин смерти: болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти.

В иерархии причин смерти населения Украины в 2012 году, как и в предыдущие годы, первые пять мест стабильно занимают такие классы: болезни системы кровообращения (65,8% от общего количества умерших), новообразования (14,0%), внешние причины смерти (6,2%), болезни органов пищеварения (4,2%) и органов дыхания (2,6%).

В Минздраве отметили, что уровень и динамика показателей смертности от основных болезней системы кровообращения в Украине значительно отличаются от таковых в развитых странах мира. Особенно заметны отличия в показателях смертности от ишемической болезни сердца: современный уровень смертности украинских мужчин почти втрое превышает соответствующий показатель смертности мужчин в развитых странах.

Ежегодно новообразования вызывают 15–17% всех смертей людей трудоспособного возраста. В настоящее время уровень онкологической смертности мужчин трудоспособного возраста в Украине превышает таковой в развитых странах на 40%, а женщин – на 20%, отметили в ведомстве.