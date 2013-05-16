Завтра в Украине – 32° тепла

В пятницу, 17 мая, по Украине будет сохраняться переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, только в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 23-28°, в восточных областях местами - 30-32°; в Карпатах ночью - 5-10°, днем - 15-20°.

По Киевской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 23-28°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 15-17°, днем - 26-28°.

16 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 17-22°; в Днепре возле Киева - 21°.