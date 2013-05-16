Как правильно делать ледовый массаж

Холод можно использовать и при проведении сеансов массажа с помощью целлофанового пакетика наполненного льдом. Для этого достаточно налить в пакет воды и положить его в морозильную камеру буквально на тридцать-сорок минут. Можно наполнить мешочек льдом, а на треть добавить соли.

Только не стоит забывать о том, что между оздоровлением холодом и нанесением им вреда здоровью очень тонкая грань. Поэтому очень важно соблюдать точное дозирование и постепенность процедур, чтобы избежать переохлаждения.

С помощью криомассажа, можно «заморозить» боль, снять отеки, ослабить воспалительные процессы, а главное, восстановить ткани. Криомассаж можно с успехом применять при артритах и ​​артрозах, в период обострений.

Для этого достаточно взять кусочек льда из формы и растереть его по кругу больной зоны, а после чего перенести воздействие на сам эпицентр боли. Но, не стоит делать это более двух-трех минут, поскольку может возникнуть стойкое сужение сосудов и синюшность тканей. Проводить такой массаж следует трижды в день с перерывом в несколько часов.

Можно воспользоваться и ледяным компрессом, для которого вам следует обмотать больное место махровым полотенцем, поверх которого положить мешочек со льдом и посидеть так минут пять.

При заболеваниях щитовидной железы также хорошо применять ледяной массаж.

Для этого можно проводить кубиком льда по щитовидной железе в течение минуты независимо от направления. Проводите такой массаж дважды в день, это поможет вам избавиться раздражительности, которая свойственна тем, у кого существуют проблемы с щитовидкой.

Криомассаж используется и для укрепления иммунитета. На нашем теле есть уникальная точка, которую в китайской акупунктуре называют «фэн-фу», которая располагается на средней линии головы под затылочным бугром (у основания черепа). В этом месте можно нащупать небольшую впадинку. Именно к этой области и следует приложить лед для укрепления иммунитета и омоложения.

Держите лед в течение двадцати минут один раз в день. Весь курс криомассажа в этом случае составляет от двух до трех недель, два раза в год.