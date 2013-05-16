Как восстановить здоровье волос

Вернуть волосам здоровье можно, приняв на вооружение несколько советов.

· После мытья волос следует использовать лечебные восстанавливающие средства, такие как кондиционер или различные маски.

· На жирные или нормальные волосы два-три раза в неделю следует наносить очищающую маску.

· После того, как нанесешь маску на волосы, их следует прочесать по всей длине, после чего помассировать кожу головы и тщательно ополоснуть волосы теплой, но не горячей водой. Горячая вода сделает волосы сухими и ломкими.

· Если волосы сухие и ломкие, то лучше воспользоваться питательной маской или бальзамом. После того, как вымоешь голову, нанеси средство на волосы и равномерно распредели его по всей длине. После нанесения средства голову следует обернуть полотенцем и подержать в течение десяти-пятнадцати минут. По истечении этого времени несколько раз ополосни волосы прохладной водой. Когда волосы высохнут, нанесите гидратирующий лак, который поможет вернуть волосам утраченный блеск.

Как можно реже используй сильные фиксирующие средства для укладки, а начес и завивка не подходят для ежедневного применения.

Кроме того, старайся как можно меньше времени проводить в помещениях, где воздух сухой и прокуренный.