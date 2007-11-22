В Украине процветает ”черная трансплантология”

В Украине из-за несовершенства законодательства процветает "черная трансплантология", однако легальных операций по трансплантации слишком мало.

В Украине потребность в трансплантации человеческих органов в сотни раз превышает количество проведенных операций, говорят отечественные трансплантологи.

Врачи убеждены в том, что главная причина проведения слишком малого количества операций по трансплантации заключается в несовершенстве украинского законодательства, передает ТСН.

Взять органы умершего без согласия его родственников закон запрещает, и это делает практически невозможным получение органов, пригодных для трансплантации. С другой стороны, в Украине время от времени загораются скандалы, связанные с так называемыми "черными трансплантологами".

В Украине существует пять центров по пересадке органов. Но из-за нехватки самих донорских органов двери этих центров для многих остаются закрытыми и больные обречены на смерть.

В то же время Интернет наполнен объявлениями «куплю-продам любой орган». Врачи также не скрывают, что люди предлагают донорство.

Не секрет и то, что украинцы продают свои органы за рубежом. Презумпция согласия, когда считается, что человек после смерти согласен на изъян органов, конечно, если не задекларировано противоположного, смогла бы изменить ситуацию, считают одни. Другие склонны думать, что это угрожает криминальными трансплантологиями.

iPlus.com