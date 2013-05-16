Оцените качество своей жизни

Всемирная организация здравоохранения предлагает оценивать качество жизни сразу по нескольким параметрам:

· Физические: энергичность, усталость, физический дискомфорт, сон и отдых.

· Психологические: самооценка, концентрация, положительные эмоции, негативные переживания.

· Степень независимости: повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения.

· Жизнь в обществе: повседневная активность, социальные связи, дружеские связи, общественная значимость, профессионализм

· Окружающая среда: жилище и быт, безопасность, досуг, доступность информации экология (климат, загрязненность, густонаселенность).

· Духовность и личные убеждения.

Пока все, что мы можем сделать для себя лично в плане понимания качества собственной жизни, - взять параметры ВОЗ и оценить их по отношению к себе. А после задуматься о причинах таких оценок. И если кроме социальных причин, найдутся и личные - это повод изменить жизнь.