Оцените качество своей жизни
11:25, 16 мая 2013Страна
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Самооценка, концентрация, положительные эмоции, негатив..
Всемирная организация здравоохранения предлагает оценивать качество жизни сразу по нескольким параметрам:
· Физические: энергичность, усталость, физический дискомфорт, сон и отдых.
· Психологические: самооценка, концентрация, положительные эмоции, негативные переживания.
· Степень независимости: повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения.
· Жизнь в обществе: повседневная активность, социальные связи, дружеские связи, общественная значимость, профессионализм
· Окружающая среда: жилище и быт, безопасность, досуг, доступность информации экология (климат, загрязненность, густонаселенность).
· Духовность и личные убеждения.
Пока все, что мы можем сделать для себя лично в плане понимания качества собственной жизни, - взять параметры ВОЗ и оценить их по отношению к себе. А после задуматься о причинах таких оценок. И если кроме социальных причин, найдутся и личные - это повод изменить жизнь.
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