Украинцев среди погибших в японском порту нет
10:36, 16 мая 2013Страна
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МИД Украины заявляет, что граждан Украины среди погибших при пожаре на судне в японском порту Вакканай нет.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
«По информации Посольства Украины в Японии, среди погибших граждан Украины нет», - сказали в пресс-службе.
Отвечая на вопрос, были ли украинцы на борту судна, в МИД отметили, что эта информация в настоящее время уточняется.
Как сообщал УНИАН, в японском порту Вакканай шесть россиян погибли при пожаре на судне "Тайган", которое плавало под флагом Камбоджи.
О пожаре на судне с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев в порту Вакканай на северном японском острове Хоккайдо стало известно сегодня ночью.
Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, перевозящее крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник, 14 мая.
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