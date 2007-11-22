В Чернигове откроют поликлинику для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом

27 ноября в Чернигове откроется специализированная поликлиника для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в областном отделении Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.

По словам директора областного отделения Анжелы МОИСЕЕНКО, для Чернигова это – прорыв, ведь отныне инфицированные люди могут рассчитывать на настоящую профессиональную медицинскую помощь, которую раньше предоставляли только в Киеве.

«И главное - человек, который переступит порог этой поликлиники, будет уверен, что ему не откажут в лечении, ведь персонал специально подготовлен для работы именно с ВИЧ-положительными», - отметила она.

В поликлинике будут работать различные специалисты - от терапевта и педиатра до фтизиатра и стоматолога.