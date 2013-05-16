В Киеве создадут всеукраинский Институт сердца

На базе Киевского городского центра сердца, передача которого из коммунальной собственности в государственную должна быть осуществлена во втором полугодии 2013 года, создадут государственное научное учреждение “Институт сердца Министерства здравоохранения”.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 13 мая № 292-р, обнародованном на Правительственном портале.

Данным документом Кабмин согласился с предложением Министерства здравоохранения и Киевского городского совета относительно передачи целостного имущественного комплекса Киевской городской клинической больницы “Киевский городской центр сердца”, который расположен на земельном участке общей площадью 3,0447 гектара, в государственную собственность с отнесением к сфере управления Минздрава.

Министерству здравоохранения вместе с Министерством финансов поручено предусмотреть во время подготовки предложений относительно внесения изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год” и составления проектов государственного бюджета Украины на последующие годы средства, необходимые для финансирования данного заведения.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 25 декабря 2012 года дал согласие на передачу целостного имущественного комплекса Киевской городской клинической больницы «Киевский городской центр сердца» в государственную собственность. За соответствующее решение проголосовали 65 из 83 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты Киевсовета в прошлом году трижды рассматривали этот проект решения, но первые два раза отказывались передавать городской центр сердца из коммунальной в государственную собственность.

Обсуждение вопроса 25 декабря с участием директора Центра сердца Бориса Тодурова длилось около часа. Выступая перед депутатами, он отметил, что центр не получает необходимого финансирования уже более 5 лет, оборудование изношено и его необходимо заменить. По словам Тодурова, в 2012 году хирурги в Центре сердца провели около трех тысяч операций пациентам из разных регионов Украины. В прошлом году из городского бюджета Центра были выделены средства на проведение 200 бесплатных операций для киевлян, преимущественно операции были сделаны детям с пороком сердца. Тодуров заверил, что при надлежащем финансировании в Центре можно проводить около 1,5 тысячи операций исключительно киевлянам.

Директор Центра отметил, что необходимость в финансировании заведения составляет не менее 150 млн грн в год. Поскольку Киев выделяет лишь около 40 млн грн в год, Тодуров выразил убеждение, что заведение нужно передать в собственность государства, которое возьмет на себя соответствующие финансовые обязательства.

В свою очередь, депутаты заметили, что именно город вкладывал средства в строительство Центра сердца, а потому необходимо, рассматривая вопрос передачи его государству, требовать либо денежной компенсации, либо юридического обеспечения обязательств Центра относительно приоритетности обслуживания киевлян и проведения им соответствующих бесплатных операций.

Депутатам было предложено предоставить согласие на передачу Центра сердца в сферу управления Министерства здравоохранения с получением соответствующей компенсации.