Украина примет участие в заседаниях Комиссии по европейской фармакопее

Президент Украины Виктор Янукович образовал украинскую делегацию для участия в заседаниях Комиссии по европейской фармакопее.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Так, в состав делегации вошли: заместитель председателя Государственной службы по лекарственным средствам Андрей Захараш (руководитель делегации); заместитель директора Департамента организации государственного контроля качества лекарственных средств - начальник отдела надзора за безопасностью использования лекарственных средств Гослекслужбы Людмила Горова (заместитель руководителя делегации); исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств" Александр Гризодуб (член делегации, по согласию); начальник Управления лекарственных средств и медицинской продукции Министерства здравоохранения Украины Людмила Коношевич (член делегации); исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Нагорная (заместитель члена делегации, по согласию); ученый секретарь государственного предприятия "Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств" Ерануи Товмасян (заместитель члена делегации, по согласию).