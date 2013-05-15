Завтра в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, лишь ночью на востоке и крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 мая ветер будет преимущественно юго-восточным, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 23-28°, в восточных областях 26-31°.

В Киевской области кратковременный дождь (ночью местами), гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

В столице кратковременный дождь (ночью местами), гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

15 мая температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°; в Днепре возле Киева 20°.