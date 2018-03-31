В Украине будет упрощен доступ к обезболивающим препаратам

В Украине будет упрощен доступ тяжелобольных пациентов к обезболивающим препаратам.

Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной принятию постановления Кабинета министров Украины от 13 мая 2013 года «Об утверждении Порядка приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в заведениях здравоохранения».

Участники мероприятия отмечали, что данным постановлением в Украине упрощается система назначения и доступа к сильнодействующим обезболивающим для пациентов, которые страдают от хронического болевого синдрома.

Кроме того, постановлением устанавливаются основные и единые для всех заведений здравоохранения правила приема, хранения, выдачи, уничтожения, учета подконтрольных веществ, а также расширяется доступность к обезболиванию и применению лекарственных наркотических средств в медицинской практике и создаются надлежащие условия для обеспечения равного доступа всех граждан к медицинским услугам надлежащего качества.

Председатель Государственной службы Украины по контролю над наркотиками Владимир Тимошенко проинформировал, что до принятия этого постановления существовала ситуация, когда тяжелобольные почти не имели доступа к обезболивающим.

«Вопросы использования обезболивающих регулировались приказом Минздрава № 11, выписным в русле требований к контролю наркотических средств и психотропных препаратов. Он четко отстаивал сторону контроля. Эти предостережения работали так, что медики не могли использовать возможность обезболивания, а больные не могли получить медицинскую помощь. Понимание этого приходит со временем, когда общественность, медики, больные сказали - так не может дальше быть. Нужно менять эти правила игры», - отметил Тимошенко.

По его словам, постановление, принятое 13 мая, будет контролировать лишь те вещи, которые действительно «несут угрозу и могут создать ситуацию, в которой возможна незаконная утечка наркотиков».

«Но мы не будем связывать по рукам и ногам медицинских работников, не будем создавать преграды в том, чтобы тяжелобольные, которые нуждаются в паллиативном вмешательстве, обезболивании, получали медицинскую помощь. Был найден консенсус, и постановление принято. Теперь медики должны организовать так свою работу, чтобы воспользоваться предоставленными возможностями. Медики теперь имеют возможность оказывать квалифицированную достаточную помощь. Пациент имеет право (на обезболивание), а не преимущество. Право, которое нарушили из-за опасения относительно незаконной утечки наркотиков. Боль нельзя переждать», - подчеркнул Тимошенко.

В то же время, председатель Всеукраинской общественной организации «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи» Василий Князевич выразил мнение, что принятие данного постановления «не является большой победой».

«Это путь к европейским цивилизованным стандартам. Это прекрасный опыт, как общественность и государство могут сотрудничать во имя помощи человеку. Законодательство расширяет плацдарм до того, чтобы человек не мучался, чтобы получал соответствующую помощь», - сказал Князевич.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в ситуации с доступом тяжелобольных к обезболивающим препаратам еще ничего не изменилось.

«Нужно законодательные нормы воплотить в жизнь – Минздрав свои приказы должен издать, областные управления - свои. Нужно готовить страну к этой жизни. Выделить бюджет для закупки тех или иных препаратов, установить четкие правила игры. Но надежда у наших пациентов появилась колоссальная», - сказал Князевич.

Председатель Общественного совета при Государственной службе по контролю над наркотиками Леся Брацюнь подчеркнула, что данное постановление является революционным.

«То, что мы имеем сегодня, - это весомый шаг к цивилизованным стандартам, которыми пользуются развитые страны уже очень давно. Постановление очень простое для понимания и очень простое для выполнения. Над ним работали практические врачи, общественность, представители министерств и ведомств», - сказала Брацюнь.

Она отметила, что вопрос оборота наркотиков лежит в сфере наркополитики государства, потому возникали вопросы и у правоохранительных органов к медикам – не будет ли незаконного использования, не станут ли пациенты наркоманами, не станут ли родственники наркодельцами.

«Потому эти вопросы на протяжении такого длительного времени удалось согласовать. Это пример того, как чиновники и практические врачи, общественность нашли понимание, и приняли это постановление. Это старт, потому что нужно принять еще много нормативных актов, которые обеспечат выполнение этого постановления. В результате рядовой украинец не будет иметь никаких проблем с обезболиванием или доступом к медицинской помощи, в которой он нуждается. Это наша цель», - отметила Брацюнь.

В свою очередь, директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей отметил, что постановлением о доступе тяжелобольных к обезболивающим в стране сделан серьезный шаг к гармонизации с европейскими правилами и нормами.

«Украина занимает 76 (или 74) место в мире по отпуску опиоидных анальгетиков на душу населения и предпоследнее место в Европе. Это недопустимая ситуация, поэтому принятие этого постановления и принятие соответствующих актов регуляторного характера во исполнение постановления даст возможность изменить ситуацию в Украине», - сказал Хобзей.

По его словам, найден «компромисс между двумя вещами – вопросом доступа и вопросом контроля».

«От всех нас будет зависеть реализация этого постановления, чтобы оно не осталось на бумаге. Чтобы пациенты получили необходимую паллиативную помощь. Прямая обязанность Минздрава - обеспечить помощь неизлечимым, тяжелобольным пациентам, жизнь без боли», - сказал Хобзей.

В ходе пресс-конференции также отмечалось, что, согласно новым правилам, чтобы получить обезболивающие, пациентам не нужно будет ждать решения комиссии врачей. Решение о назначении будет принимать практикующий врач. Хронически больным пациентам, которые нуждаются в обезболивании, будет обеспечен запас обезболивающих препаратов дома сроком на 15 дней (до нового постановления пациенты не имели пава вводить препараты самостоятельно, и были вынуждены ждать медика, который вводил опиоидные анальгетики).

Как сообщал УНИАН, по данным общественных организаций, 428 тысяч украинцев ежегодно нуждаются в паллиативной помощи и доступе к опиоидным анальгетикам.