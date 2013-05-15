Как снять усталость с ног

Каблуки так или иначе доставляют ногам дискомфорт. Однако есть те несчастные (к которым отношусь и я), у которых и без того есть проблемы (например, продольное или поперечное плоскостопие) - для таких женщин изящный каблучок является пыткой не хуже "испанского сапога". Даже утром следующего дня лично у меня продолжают ныть ступни.

Поэтому методом проб и ошибок я разработала для себя ряд восстанавливающих процедур, которыми спешу поделиться:

- Наполните тазик теплой (но не слишком горячей) водой, добавьте столовую ложку морской соли и подержите ноги 15-20 минут.

- Сделайте контрастный душ для ног, чередуя прохладную (но не холодную) и теплую (но не горячую) воду. Буквально 5 минут будет достаточно, чтобы восстановить кровообращение и почувствовать себя лучше.

- Также добавьте в свой рацион продукты, богатые кальцием, белком и витамином Е - они способствуют быстрому восстановлению организма.

- Если ноги отекают, приложите к отечностям лед на 10-15 минут (но не охлаждайте суставы!), а затем поднимите ноги выше головы (удобнее всего - на стенку).

- Во время сна также постарайтесь, чтобы ноги лежали выше головы, для этого можно использовать специальный валик.

- И конечно, старайтесь все же не носить каблуки в те дни, когда вам предстоит много ходить пешком.

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