ВР не поддержала закон Президента о межгосударственном усыновлении

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 123 народных депутата (при необходимых 226) из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции “Свобода” и КПУ.

Документ поддержали: 11 народных депутатов из фракции Партии регионов, 60 - из фракции “Батькивщина”, 35 - из фракции “УДАР” и 17 внефракционных.

ВР направила данный законопроект на доработку в комитеты парламента.

За это решение проголосовали 287 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2013 года Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления".

В частности, в законопроекте указывается: “Украина заявляет, что ребенок, проживающий в Украине, может выехать с ее территории для устройства в принимающем государстве лишь после вступления в силу решения суда Украины об усыновлении этого ребенка".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из возможных форм передачи ребенка на воспитание в семью является межгосударственное усыновление.

Конвенция возлагает на принимающее государство обязательство перед государством происхождения ребенка осуществлять контроль и всесторонне охранять права усыновленного ребенка. Среди прочего, статья 9 конвенции устанавливает обязанность государства предоставлять по запросу информацию об усыновленном ребенке.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал парламент ратифицировать Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция).