Летом 70% школьников отдохнут и оздоровятся в лагерях — Азаров

Правительство Украины летом 2013 года планирует обеспечить организацию отдыха и оздоровления 2,81 млн школьников в лагерях различного типа, что составляет почти 70% от общего числа учащихся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он обратил внимание Госказначейства на необходимость выделения средств регионам для обеспечения отдыха детей.

Кроме того, Азаров призвал профильные министерства и ведомства создать для детей комфортные и безопасные условия отдыха, а также обеспечить в лагерях качественное питание.

«Лозунг «Все лучшее детям» необходимо воплотить в жизнь», - сказал он.

По информации Азарова, в санаториях и лагерях отдыха этим летом отдохнут практически 100% сирот и детей, лишенных родительской опеки; 73% детей из многодетных и малообеспеченных семей и 50% детей-инвалидов, которым необходим такой отдых.

Нынешним летом будут работать около 18 тыс. детских учреждений: загородных - 716, санаторного типа — 80, детских центров — 6, учреждений труда и отдыха — 511, палаточных городков — 239, лагерей с дневным пребыванием детей — более 16 тысяч. Также будет возобновлена работа 18 учреждений оздоровления детей, которые не работали ранее.