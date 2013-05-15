Какие растения отпугивают комаров

Базилик

Сильнее действует свежий. Хорошо посадить в горшки и развесить над верандой. Листья можно растереть и использовать как эфирное масло, когда комары все же покусали.

Мята

Когда разложить ее веточки по квартире, комаров становится меньше. Открытые места, руки и ноги можно растереть листьями мяты. Это на некоторое время отпугнет насекомых.

Розмарин

Имеет сильный запах, который не любят комары. Розмарин, который растет на подоконнике, начнет пахнуть, если слегка встряхнуть этот вазон.

Ромашка

Комары не терпят запаха ромашки. Раскладываем по дому несколько букетиков, и они не залетают.

Герань

Это комнатное растение насекомые, не только комары, просто не переносят. Если натереть открытые места листочками герани, количество укусов комаров значительно уменьшится. Горшки с геранью можно летом выставить на веранде и комаров там станет меньше.

Томат

Резкий запах листьев помидоров - прекрасный натуральный репеллент. Можно посадить несколько кустиков под окнами, и комары не будут залетать.

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