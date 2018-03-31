14 правил здорового питания
14 простых уловок, которые помогут вам стать стройной и перестать задаваться вопросами похудения...
Как не набрать лишние килограммы за осень и зиму? Что поможет вам всегда быть в форме? Нужно ли соблюдать строгую диету или лучше перейти на правильное питание?
Мы собрали 14 простых уловок, которые помогут вам стать стройной и перестать задаваться вопросами похудения.
Используйте голубую посуду
Психологические исследования доказывают: человека естественным образом привлекают красный, желтый и оранжевый цвета.
Более того, красный и желтый стимулируют аппетит, нередко приводя голодного к перееданию. В то же время синий цвет способствует умиротворению и не дает съесть лишнего. Приобретите пару синих тарелок – и снизьте риск переедания.
Ешьте яйца на завтрак
В соответствии с данными, опубликованными в международном издании «Журнал о проблемах ожирения», худеющим и адептам здорового образа жизни следует заменить привычный утренний тост на яйцо.
Как показали исследования, те испытуемые, которые съедали на завтрак яйцо, теряли калории и сантиметры на талии на 65% быстрее и эффективнее тех, кто продолжал завтракать тостами и бэйглами.
При этом завтраки были одинаковыми по калорийности. И все же, прежде чем начать использовать эту уловку, следует проконсультироваться с врачом!
Используйте крупные приборы
Всем известно, что первым шагом к стройности является замена больших тарелок на маленькие. Похожий закон работает и со столовыми приборами: оказывается, чем больше вилка, которой вы едите, тем ниже риск, что вы съедите слишком много.
Доказательством тому служат исследования ученых из американского Университета Юты, заметивших эту особенность у посетителей местного итальянского ресторана.
Те из гостей заведения, которые получали к своей пасте большую вилку и наматывали на нее на 20% больше спагетти, чем на обычный прибор, в итоге съедали на 10% меньше, чем гости с вилками привычного размера.
Выключите телевизор
Ученые доказали, что завтраки, обеды и ужины перед экраном телевизора или монитором компьютера имеют критическое влияние на объемы съеденного.
В цифрах это «критическое влияние» имеет значение: 40% лишней пищи. К тому же, устраивая ужин за просмотром любимого фильма или чтением почты, человек чаще всего выбирает быструю в приготовлении еду, а то и вовсе покупает фастфуд, который не отвлечет его от более интересных занятий. Диетологи уверены: хотите похудеть? Выключите телевизор!
Наполните свою (маленькую) тарелку
Если верить специалисту по бихевиоризму, профессору Брайану Уонсинку из Университета Корнуэлла, изучавшему феномен «бездумного» питания, люди, единоразово кладущие на тарелку все, что они собираются съесть в предстоящий завтрак, обед или ужин, включая десерты, съедают на 14% меньше тех, кто привык ходить за добавкой.
Дополнительным способом снизить риск переедания станет и маленькая тарелка: те участники эксперимента, которые следовали правилу одного подхода к еде и использовали тарелку меньшего размера, в итоге съедали на 60% меньше обычного.
Откажитесь от соусов
Диетолог и владелица нью-йоркского центра правильного питания Creative Nutrition Solutions Молли Морган знает прекрасную причину отказаться от таких привычных соусов, как кетчуп и майонез.
Как показывает практика доктора Морган, употребляя эти соусы в пищу, человек ежедневно набирает 100 калорий, а отказываясь от них, может за год сбросить до 4,5 килограмма.
Пейте «диетический» кофе
Еще одним «незаметным» источником сахара является утренний кофе. Кажется, в паре ложек сахара, которым вы подсластили свой напиток за завтраком, нет ничего страшного, но цифры говорят об обратном: за год утренний кофе с сахаром прибавляет вам порядка полутора килограммов веса.
Тем, кто пьет кофе несколько раз в день, стоит взглянуть на следующие расчеты: отказ от утренней и дневной порций кофе с сахаром способен уберечь вас от 54 750 лишний калорий в год, а это почти 7 килограммов лишнего веса!
Сделайте паузу
Одним из главных препятствий на пути к стройности может быть ежедневный стресс. «Гормон стресса – кортизол, вырабатывающийся в момент высокого нервного напряжения, помогает организму накапливать запасы в области бедер, талии и плеч и замедляет эффект любой диеты», – рассказывает инструктор по йоге Джиллиан Мориарти.
Понизить уровень кортизола в крови помогут ежедневные десятиминутные тайм-ауты. Достаточно сесть, закрыть глаза и сделать несколько упражнений из дыхательной гимнастики!
Питайтесь интуитивно
Диетолог и автор книги «Eat Local» Джасия Штайнметц предлагает худеющим внимательно прислушиваться к потребностям своего организма и выбирать ту еду, которой им сейчас больше всего хочется. «Витамины и минералы, необходимые нашему организму, мы можем получить из самых разных источников.
И нам не стоит игнорировать собственные желания. Более того, организм сам подсказывает, чего ему сейчас не хватает», – уверена Джасия. Поняв, чего вам хочется, проанализируйте эту информацию: так вы узнаете, чего вам не хватает.
К примеру, тем, кто грезит сладким, скорее всего, требуется источник дополнительной энергии. Не отказывайте себе в конфете, но в дальнейшем подберите продукты, которые заряжают силой не хуже шоколада.
Отправляйтесь на прогулку
Ходьба – прекрасное упражнение для потери веса. Но еще эффективнее она становится в случае, если прогулка совершается сразу после еды!
Исследования японских ученых показали, что люди, совершавшие получасовой променад сразу после приема пищи, худели быстрее тех, кто отправлялся на прогулку через час после обеда или ужина. Плюсом ходьбы является и то, что этот вид упражнения не имеет негативного влияния на процесс пищеварения, а значит, не доставит вам дискомфорта.
Начинайте с супа или салата
Овощные супы и салаты не только полезны для здоровья, но и помогают избежать переедания. Наблюдения ученых Университета Пенн показали: те, кто начинал свой обед или ужин с супа на овощном бульоне, съедали на 20% меньше основного блюда, что не могло не отразиться на их фигуре.
Пейте до еды
Можно ли пить во время еды? Или лучше пить воду до еды? На эти вопросы ответила Американская ассоциация диетологов. По мнению ее представителей, вода, выпитая перед едой, может сработать лучше и эффективнее многих таблеток для похудения.
Выпив пол-литра воды за 30 минут до приема пищи, человек съест на 13% меньше обычного. «Многие путают чувство голода с жаждой, поэтому если у вас есть сомнения, сначала выпейте стакан воды. Вполне вероятно, после этого обманчивое чувство голода исчезнет само собой. Воду можно заменить зеленым чаем или водой с ломтиком свежего фрукта», – советуют диетологи.
Следуйте принципу 80%
Умеренность – вот главный ключ к успеху для тех, кто планирует длительную программу похудения, и именно умеренность лежит в основе принципа 80%.
Во-первых, согласно этому правилу, нужно разделить свой рацион на 80% здоровой пищи и 20% той, которая, вероятно, не несет в себе особенно полезных свойств.
Во-вторых, в 80% приемов пищи вы должны отдавать предпочтение здоровым блюдам. А в-третьих, вы должны наедаться лишь на 80% от того, чего требует ваше чувство голода. На определение степени сытости потребуется время, но все приходит с опытом!
Привыкните к детским порциям
Приходя в кинотеатр, вы первым делом покупаете поп-корн? Не отказывайте себе в этом удовольствии, но выбирайте не гигантское ведро с соленой кукурузой, а его уменьшенную – «детскую» порцию. Как показывают исследования, в 90% случаев «детские» порции содержат на 200 калорий меньше «взрослых», поэтому у вас есть все основания немного умерить свои аппетиты.
Диетолог Ранья Батайне из компании «Необходимое питание», разрабатывая для своих клиентов стратегию похудения, следует следующему принципу: «Секрет стройности заключается не в том, чтобы исключить из своего рациона все самые любимые, но вредные продукты и блюда, а в том, чтобы правильно уменьшить их порции!»
Неоспоримым плюсом этой тактики является то, что присутствие любимых вкусов, пусть и в уменьшенных количествах, предотвратит возникновение диетической депрессии.