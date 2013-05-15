Семейные традиции остаются приоритетом для украинцев – Янукович

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что вопросы сохранения семейных традиций, уважения к браку, отцовству и материнству остаются приоритетными для украинцев.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Международного дня семьи, переданном УНИАН пресс-службой Президента.

В обращении Янукович подчеркивает, что Украина издавна славилась уважительным отношением к семейным ценностям, где семья является основным носителем нравственности, культуры, исторической преемственности поколений.

“Вопросы сохранения семейных традиций, воспитания у детей и молодежи уважения к браку, отцовству и материнству остаются приоритетными как для общественности, так и для органов государственной власти всех уровней”, - говорится в обращении.

Он искренне желает каждой семье счастливой судьбы, благосостояния, мира и согласия.