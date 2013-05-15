Семейные традиции остаются приоритетом для украинцев – Янукович
10:15, 15 мая 2013Страна
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Сегодня - Международный день семьи
Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что вопросы сохранения семейных традиций, уважения к браку, отцовству и материнству остаются приоритетными для украинцев.
Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Международного дня семьи, переданном УНИАН пресс-службой Президента.
В обращении Янукович подчеркивает, что Украина издавна славилась уважительным отношением к семейным ценностям, где семья является основным носителем нравственности, культуры, исторической преемственности поколений.
“Вопросы сохранения семейных традиций, воспитания у детей и молодежи уважения к браку, отцовству и материнству остаются приоритетными как для общественности, так и для органов государственной власти всех уровней”, - говорится в обращении.
Он искренне желает каждой семье счастливой судьбы, благосостояния, мира и согласия.
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