Что такое салатная диета

Салатная диета - это вид экспресс-диеты, ведь долго питаться одними растениями небезопасно. Поэтому она идеально подойдет для тех, кто хочет за короткий срок очистить организм и избавиться от лишней жидкости и продуктов жизнедеятельности.

Растения, входящие в меню салатной диеты, богаты витаминами и микроэлементами, которые обогатят твой организм полезными веществами. Три дня - и улучшится не только твое физическое состояние, но и кожа!

День первый - морковный

В этот день нужно съесть 1,5 кг морковки в любом виде, но, конечно же, больше витаминов ты получишь из сырого корнеплода. Откажись от приправ - используй только оливковое масло для усвоения и немного лимонного сока.

День второй - день зеленых салатов

В этот день в пищу принимай листовые салаты: рукколу, латук, айсберг, фризе. Чтобы было вкуснее, добавь пряные травы: петрушку, укроп, кинзу, базилик и сельдерей. Откажись от соли, лучше добавь лимонный сок, бальзамический уксус и немного оливкового масла. Сразу же после завтрака ты почувствуешь мочегонный эффект растений.

День третий - свекольный

Свари свеклу, порежь ее мелкими кубиками. Откажись от любых приправ - только корнеплод в чистом виде идеально завершит диету.

Если ты найдешь свеклу со свежей ботвой - можешь добавить и ее в салат, ботва очень способствует похудению.

Советы по салатной диете:

В первые два дня перед сном позволено выпить бокал красного или белого сухого вина.

Выйдя из диеты, еще пару дней придерживайся низкокалорийного режима питания. Ешь нежирную рыбу, отварную курицу, обезжиренные молочные продукты.

Умерь употребление соли.

Не садись на диету, если болеешь сахарным диабетом, клинической депрессией и имеешь проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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