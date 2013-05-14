Минздрав будет сотрудничать с Кувейтским фондом

Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с Кувейтским фондом арабского экономического развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, министр Раиса Богатырева встретилась с делегацией Кувейтского фонда арабского экономического развития, которая прибыла в Украину для подготовки соглашения о сотрудничестве в рамках проекта по созданию современного Международного реабилитационного центра InterMedicalEcoCity.

В Украине на побережье Азовского моря в Херсонской области ведется работа по развитию Международного реабилитационного центра InterMedicalEcoCity, который будет специализироваться на предоставлении помощи детям, больным детским церебральным параличом, а также взрослым с хроническими заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологическими болезнями, пострадавшим в результате спортивных травм и нуждающимся в реабилитации после инсультов и инфарктов.

"Мы весьма заинтересованы в привлечении инвестиций в этот проект, которому предоставлен статус национального. Его успешная реализация имеет большое значение и для Украины, и для всего международного сообщества, ведь в Центре применяются уникальные реабилитационные методики, признанные на мировом уровне", - отметила Богатырева.

Она сообщила, что премьер-министр Украины дал поручение руководителям всех министерств и ведомств, имеющим к этому отношение, провести встречи с делегацией Кувейтского фонда арабского экономического развития для обсуждения технической, юридической и социально-экономической составляющих сотрудничества и согласования всех вопросов, связанных с подготовкой соглашения.

Присутствовавший на встрече автор проекта, генеральный директор Международной клиники восстановительного лечения Владимир Козявкин подчеркнул: "Нас объединила общая цель - конкретная помощь конкретным детям". По словам Козявкина, в Украине уже прошли лечение более 300 детей из Государства Кувейт, после которого были получены позитивные результаты.

Обращаясь к Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Кувейт в Украине Юсефу Хусейну Аль Габади, Богатырева выразила уверенность, что украинско-кувейтское сотрудничество в рамках реализации проекта по созданию современного Международного реабилитационного центра InterMedicalEcoCity будет способствовать укреплению отношений между странами и развитию их на долговременной, стратегической основе.

В пресс-службе Минздрава отметили, что регион Арабатской стрелки, где на участке площадью 50 га уже построено 35 тысяч квадратных метров помещений Международного реабилитационного центра InterMedicalEcoCity, имеет уникальное сочетание природных лечебных грязей озера Сиваш, месторождения термальных минеральных вод, благоприятных природно-климатических условий, теплого Азовского моря, степного воздуха, а также самого длинного в Европе песчаного пляжа. Научное сопровождение проекта осуществляют Министерство здравоохранения и Национальная академия медицинских наук Украины.

В основу деятельности будущего реабилитационного городка положена инновационная методика интенсивной нейрофизиологической реабилитации, разработанная профессором Козявкиным и уже более 20 лет успешно применяется в Международной клинике восстановительного лечения в Трускавце Львовской области для лечения больных ДЦП и других хронических заболеваний нервной системы.

Кувейтский фонд арабского экономического развития является государственным агентством, которое занимается вопросами предоставления финансовой и технической помощи развивающимся странам. Цель деятельности Фонда, начатой в 1961 году, заключается в направлении части прибыли от продажи нефти для предоставления экономической и технической помощи странам арабского мира и другим развивающимся странам путем предоставления или расширения на льготных условиях кредитов, необходимых для выполнения программ экономического и социального развития. Фонд является самостоятельным юридическим лицом и действует под общим руководством министра иностранных дел Кувейта.

Главным условием предоставления кредитов является общественная направленность проектов (сооружение дорог, строительство медицинских заведений, развитие промышленных объектов), также возможно финансирование проектов в отраслях сельского хозяйства, транспорта и связи, энергетики и др.