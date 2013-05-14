Государственная СЭС контролирует ситуацию с новым коронавирусом

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию с возможным появлением нового коронавируса в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 8 мая 2013 года Министерство социального обеспечения и здравоохранения Франции проинформировало ВОЗ об одном подтвержденном случае инфицирования новым коронавирусом. У пациента, который заболел 23 апреля 2013 года, развились респираторные симптомы. Инфицирование новым коронавирусом было лабораторно подтверждено 7 мая 2013 года Институтом Пастера. В настоящее время пациент госпитализирован. Предварительное расследование выявило, что пациент находился в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Продолжается дальнейшее расследование этого случая заболевания.

С начала года, по данным ВОЗ, в мире зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай инфицирования людей новым коронавирусом, в том числе 18 летальных случаев.

Учитывая ситуацию, ВОЗ призвала все государства-члены продолжать эпидемиологический надзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и внимательно изучать любые нетипичные проявления.

В то же время ВОЗ считает нецелесообразным в настоящее время вводить ограничения для пассажиров, путешествующих воздушным транспортом.

В Минздраве отметили, что согласно процедуре, в Украине существует система мониторинга за циркуляцией вирусов в окружающей среде, когда отбираются сыворотки крови здоровых людей и болеющих тяжелыми формами респираторных заболеваний. Эти данные сравниваются, вирусы идентифицируются или же выявляются новые. В случае выявления новых вирусов, санэпидслужба активно начинает работать с лицами – носителями вируса. В случае выявления нового вируса образцы отправляют в региональную лабораторию ВОЗ в Лондон, Великобритания.

*** 13 мая ВВС Украина сообщила, что новый штамм коронавируса обнаружили сначала на Ближнем Востоке, затем его завезли в Европу. Всемирная организация здравоохранения заявила, что, вероятно, новый коронавирус NCoV может передаваться от человека человеку.

Такое заявление ВОЗ сделала после того, как Министерство здравоохранения Франции подтвердило, что уже второй человек заразился вирусом от больного. Это 50-летний мужчина, который находился в больничной палате вместе с больным, у которого обнаружили вирус по возвращении из Дубая.

"У обоих пациентов был позитивный результат на наличие вируса", - заявил министр здравоохранения и добавил, что больных поместили в изолятор.

Коронавирус NCoV вызывает пневмонию и почечную недостаточность.

В Саудовской Аравии от этого вируса уже умерли два человека, сообщили чиновники из сферы здравоохранения страны.

По сообщению министра, с прошлого лета из 24 случаев, по которым был подтвержден диагноз, 15 человек умерли.

В ВОЗ пока не подтвердили причины последних смертей.

ВОЗ выразила обеспокоенность групповыми случаями заражения новым штаммом коронавируса и возможностью его распространения.

В 2012 году было зафиксировано 33 подтвержденных случаи поражения вирусом в Европе и на Ближнем Востоке, из них - 18 смертей, сообщили в ВОЗ.

Сначала вирус обнаружили в Саудовской Аравии и Иордании, а впоследствии он распространился на Германию, Францию и Великобританию.

В феврале этого года в больнице английского Бирмингема умер пациент, в его семье вирус обнаружили у трех людей. Считается, что члены семьи заразились вирусом во время путешествия на Ближнем Востоке и в Пакистане.

Новый коронавирус NCoV - из той же семьи вирусов, что и вирус SARS, который распространялся в Азии в 2003 году.

Однако, по сообщению ВОЗ, NCoV и SARS отличаются один от другого.

Известно, что коронавирус вызывает респираторные инфекции, как у людей, так и у животных. Но пока не известно, был ли NCoV мутацией существующего вируса или это вирус, который от животных распространился на людей.