Где завтра в Украине пройдут дожди

Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди и град, днем будет 20-25° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 15 мая будет переменная облачность. На Правобережье и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град; на остальной территории ночью без осадков, днем отдельные грозовые дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 20-25°, в восточных областях 26-31°.

В Киевской области будет переменная облачность. Кратковременный дождь (ночью местами), гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем во время гроз местами 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В столице кратковременный дождь (ночью местами), гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

14 мая температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°; в Днепре возле Киева 20°.