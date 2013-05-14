Пабат, пострадавший от взрыва фейерверка, до сих пор не видит

Глава фракции ГАК в Киевсовете Александр Пабат, который в феврале пострадал от взрыва фейерверка, опровергает версию несчастного случая.

Об этом он рассказал в интервью газете «Вести».

Отвечая на вопрос, какая из версий случившегося правдива: то ли он отмечал день рождения кого-то из детей и наклонился над не выстрелившей установкой с фейерверками, то ли его куда-то позвали, а потом супруга нашла его истекающим кровью возле ворот, Александр отметил: «Ни та, ни другая. Ни у кого в семье нет в феврале дня рождения. Ну я же не идиот, чтобы наклоняться над салютной установкой! Как все произошло, не буду рассказывать. Скажу только одно: скорее всего, все это было организовано извне».

В тоже время он отказался уточнять, кем это могло быть подстроено. «Я сказал то, что сказал. Судя по множеству сообщений о взрыве буквально на третий день, кто-то это готовил, может даже некрологи писал. Но я не буду мстить своим врагам. Меня спасла жена, она у меня золотая, даже платиновая. Все решили первые сорок минут, когда жена не растерялась, а четко действовала. Значит, Бог зачем-то оставил меня на этой земле. И я ему за это благодарен», – отметил депутат.

Он рассказал, что по-прежнему ничего не видит. «Только когда мне фонариком в глаз светят, вижу свет, и это дает надежду врачам. Но зато теперь мозги лучше работают – все чувствую. Сам хожу по улице, у меня есть специальная трость-ориентир. Купил себе часы с голосом: нажму кнопочку – и они говорят время. Пользуюсь гаджетами, у которых есть голосовая функция, – они читают мне электронную почту, а жена Иванна и мой референт зачитывают прессу. Депутат Гринюк подарил аудиокниги. Кстати, советую Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», – рассказал Пабат.

Напомним, политик пострадал у себя на даче 2 февраля 2013 года. По одной из версий, он хотел устроить фейерверк в честь дня рождения сына, однако установка не выстрелила, он наклонился, чтобы понять, в чем дело, в это время произошел взрыв. И одна из петард угодила ему прямо в лицо. Он получил сильные ожоги, были раздроблены некоторые лицевые кости. Врачи вынуждены были удалить ему один глаз, второй не пострадал. В Германии Пабату сделали несколько операций по сохранению зрения.

