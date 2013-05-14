Как предотвратить искривление позвоночника

Сколиоз - это искривление позвоночника, в следствии чего он приобретает форму буквы "С" или "S" в грудной или поясничной области, и больной страдает разного рода дискомфортом, от сутулости и до болей в спине.

Есть множество причин сколиоза, включая наследственность и врожденные патологии. Конечно, в этих случаях профилактика невозможна. Но сколиоз может быть и приобретенной проблемой и его можно избежать, предпринимая определенные меры безопасности, о которых рассказывают врачи-ортопеды медицинской клиники "Велес":

1. Избегайте активности, которая нагружает лишь одну сторону вашего тела - сколиоз часто обусловлен длительным мышечным дисбалансом.

2. От сумки лучше отказаться в пользу рюкзака, или хотя бы носить ее попеременно то на правом, то на левом плече.

3. Ежедневно выполняйте специальные упражнения для мышц спины:

- Лежа на животе на полу, поднимайте верхнюю часть туловища с прогибом в спине. Задержитесь в этой позе на 5 секунда, затем медленно опуститесь на пол. Повторите 10 раз.

- Лежа на полу на животе, поднимайте правую руку-левую ногу, затем левую руку-правую ногу. Сделайте 3 подхода по 15 раз.

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Не сгибая колен, постарайтесь опустить руки на пол, положить на него ладони, затем локти (ноги можно расставить пошире). Постойте в такой позе 10-15 секунд, хорошо прогнувшись в спине.

4. Помните об осанке: старайтесь всегда держать спину прямо, опустите плечи, а головой тянитесь в небо, стараясь как бы достать до него макушкой.

5. Добавьте в свой рацион продукты с кальцием, который способствует укреплению опорно-двигательного аппарата: овсянка, соя, миндаль, сардины, творог, рыба, зелень.

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