Увеличат помощь по уходу за детьми-инвалидами подгруппы А

Правительство одобрило законопроект, которым предлагается увеличить надбавку по уходу за ребенком-инвалидом подгруппы А с 50% до 75% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом сообщила директор Департамента социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Оксана Полякова.

По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 13 мая.

«Сегодня размеры надбавки по уходу и, соответственно, по государственной социальной помощи не зависят от степени потери здоровья ребенка-инвалида и для всех одинаковы. Мы же предлагаем дифференцировать размер надбавки по уходу в зависимости от степени потери здоровья ребенка и потребности в постоянном уходе. Это можно обеспечить, повысив размер такой надбавки по уходу за ребенком-инвалидом (подгруппы А) с 50 до 75% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста», - сказала она.

Как отметила Полякова, соответствующее повышение предлагается ввести с 1 июля. Таким образом, в случае принятия закона Верховной Радой надбавка по уходу за детьми в возрасте до 6 лет с 1 июля вырастет на 243 грн и составит 729 грн, а размер помощи с надбавкой по уходу соответственно – 1354,8 грн.

«Для детей в возрасте от 6 до 18 лет размер надбавки вырастет на 302,5 грн и составит 907,5 грн. То есть размер помощи с надбавкой по уходу за такими детьми с июля 2013 года увеличится до 1533,3 грн. В декабре размеры надбавок по уходу и государственной социальной помощи вырастут в соответствии с повышением прожиточных минимумов», - сказала она.

Полякова сообщила, что предложенные изменения коснутся более 15 тыс. детей-инвалидов с самой тяжелой степенью потери здоровья, а на реализацию закона необходимо 27 млн грн. По ее словам, законопроект был разработан во исполнение социальных инициатив Президента на 2013 год.