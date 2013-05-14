Педиатров не будут принуждать переквалифицироваться в семейных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева на пресс-конференции в Минздраве.

По ее словам, «принудительной переквалификации не будет», переквалифицировать будут тех врачей, которые этого захотят.

«Мы предлагаем на врачей-педиатров с большим стажем работы, слишком пенсионного или предпенсионного возраста не давить, не принуждать переквалифицироваться в семейного врача. Таких врачей стоит оставить врачами-педиатрами-консультантами, которые работают на втором уровне предоставления медицинской помощи (в районных центрах, районных поликлиниках). Врачи-педиатры сохраняются. Доступность к педиатрам будет сохранена. Как и к акушерам-гинекологам», - заверила Богатырева.

Министр отметила, что в переходном периоде необходимо обеспечить функционирование в амбулаториях смешанных коллективов, где работает и семейный врач, и врач-педиатр может приезжать на консультацию (а может и работать), и акушер-гинеколог, такая практика хорошо прижилась в Ривненской, Днепропетровской областях.

По словам Богатыревой, там, где есть отдаленные амбулатории, а по количеству населения, по нагрузке нет возможности держать на должности врача-педиатра, будет организован выезд педиатра или другого узкого специалиста – один или два раза в неделю.

«Период реформы первичной медико-санитарной помощи рассчитан до конца 2020 года, у нас есть 7 лет, чтобы не только положить начало изменениям в организации первички, но и достичь изменения всей системы. С первых дней и недель нам нужно работать настойчиво, потому что любая реформа нуждается в ресурсах – финансовых, кадровых, существенных вливаниях для оснащения», - отметила министр.

На пресс-конференции также отмечалось, что сегодня в Украине началась Неделя семейной медицины.