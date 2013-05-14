На Часе вопросов к правительству обсудят пожар на Углегорской ТЭС

Главным вопросом во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 17 мая, будет пожар на Углегорской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Он также допустил, что будут дополнительные вопросы к Министерству экологии и природных ресурсов.

Рыбак отметил, что во время Согласительного совета раздавались предложения рассмотреть во время Часа вопросов к правительству вопрос о выполнении госбюджета-2012, но для этого на Часе вопросов к правительству может быть недостаточно времени.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько людей пострадали.

Углегорская ТЭС, на которой работают 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена. Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей).