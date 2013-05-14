Как прийти в себя после праздников

Не переживай, прийти в себя после праздников можно без изнурительных голоданий и хитромудрых диет! Для этого tochka.net даст тебе несколько простых и действенных советов, соблюдая которые ты без проблем безопасно и эффективно похудеешь.

Разгрузочные дни

Обрати внимание, не голодные, а именно разгрузочные! Это значит, что рацион такого дня нужно составить из небольших порций полезных продуктов по принципу "лучше меньше, но чаще". Например, обезжиренный кефир, постная каша, яблоки, салат из свежих весенних овощей. Резкое табу на еду может привести к обратному эффекту, и вместо желаемого похудения ты получишь замедленный обмен веществ и как следствие - новые килограммы.

Калории в рационе

Помочь своей талии также можно, если исключить из рациона высококалорийные продукты: сладкое, жирное, мучное, алкоголь, а также овощи с высоким содержанием крахмала. Например, жирные молочные продукты можно на время заменить обезжиренными, а свинину - говядиной или птицей.

Свой рацион в период похудения также можно разнообразить нежирной рыбой и морепродуктами, кашами, овощами и фруктами, хлебом из муки грубого помола или ржаной.

Вода

Пей воду за полчаса до еды или через час после. Вода выводит шлаки и токсины, накопившиеся за время праздничных застолий, тем самым очищая наш организм. Главное, чтобы вода не задерживалась в теле в виде отеков и лишней жидкости. А для этого старайся ограничить потребление соли и соленых продуктов, т.к. именно соль удерживает воду в организме.

Физические нагрузки

Время активного сидения (за столом) плавно сменяется на привычный рабочий ритм. И это также поможет сбросить лишний вес. Старайся больше двигаться. Не важно, то ли это утренняя зарядка, то ли пешие прогулки по свежему воздуху, то ли подъем по лестнице без лифта. Кстати, очень полезно для фигуры и для квартиры устроить уборку после продолжительных выходных.

Настроение

И самое главное! Пусть лишний вес станет твоим стимулом для активного действия, но ни в коем случае не для плохого настроения и самоедства! Важно любить и воспринимать себя такой, какая ты есть. И даже со своими недостатками бороться в позитивном расположении духа. Тогда все обязательно получится!

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