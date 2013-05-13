Сегодня в Украине стартовала Всеукраинская неделя диагностики раков кожи, цель которой - своевременное выявление дерматоонкологических заболеваний среди населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Это мероприятие проходит в Украине ежегодно, но на этот раз впервые к решению проблемы раков кожи было решено подойти на междисциплинарном уровне. К проекту подключились дерматовенерологи, онкологи, терапевты, а также офтальмологи, поскольку украинцы еще мало осведомлены относительно существующего риска возникновения меланомы радужной оболочки глаза.

"В течение недели специалисты этих четырех специальностей из более чем 700 государственных и частных клиник во всей Украины бесплатно будут осматривать пациентов", - рассказала руководитель Минздрава Украины Раиса Богатырева.

По ее словам, накануне был проведен первый в Украине междисциплинарный онлайн-семинар для профильных врачей всех областей Украины. Речь шла о новых методах борьбы, профилактики и диагностики раков кожи. В реальном времени семинар слушали более 10 тыс. дерматовенерологов, онкологов, терапевтов и офтальмологов.

Также министр сообщила, что 17 мая в рамках Всеукраинской недели диагностики раков кожи состоится всеукраинский День борьбы с меланомой. В этот день специалисты сосредоточат усилия на кампании по диагностированию, лечению и профилактике именно меланомы, и таким образом поддержат панъевропейский проект "Евромеланома". Кроме широкомасштабной диагностики, одна из первоочередных целей проекта - проинформировать граждан о вредности избыточного пребывания на солнце и научить их правилам профилактики кожных онкологических заболеваний.