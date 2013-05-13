Медицинские заведения в Украине не закрывают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева сегодня на пресс-конференции.

«Такой статистики, которую приводят, мы не можем подтвердить. Это не объективная информация, что идет закрытие заведений», - отметила министр.

Богатырева объяснила - если и уменьшается количество коек в стационарах, то они начинают работать как койки дневного пребывания.

Министр отметила, что для улучшения условий пребывания больных или увеличения количества амбулаторий нужно сначала открыть новые медицинские заведения, а затем закрыть те, которые работали неэффективно.